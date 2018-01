Carnevale di Viareggio, è tutto pronto per l'atteso appuntamento

VIAREGGIO (LUCCA) - Primo corso mascherato del Carnevale di Viareggio sabato 27 gennaio alle 16:00 con l'alzabandiera dedicato alla Giornata della Memoria e, a seguire, la sfilata dei carri allegorici. Su tutto pesa però l'incognita relativa alle condizioni meteo: la Fondazione Carnevale ha già previsto un piano alternativo con una festa nella Cittadella e lo slittamento della sfilata dei carri al giorno successivo. Gli altri appuntamenti sono fissati per il 4, 11, 13 e 17 febbraio.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Cittadella è stata ribadita la massima attenzione per la sicurezza con prefiltraggi all'entrata del circuito e la raccomandazione di portare zainetti di dimensioni simili a quelli usati dagli studenti per evitare il divieto all'entrata del circuito. Vietato, inoltre, l'uso di bottiglie di vetro. La presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci è rientrata dagli Stati Uniti, New York e Chicago, dove il Carnevale si è presentato con le sue maschere simbolo: Burlamacco e Ondina.