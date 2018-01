Auto investe una giovane mamma con il passeggino e poi scappa

LIVORNO - Ha investito con l'auto una giovane mamma che spingeva il passeggino con il figlio sulle strisce ed è fuggito. È successo intorno alle 18.10 in via Montebello a Livorno. Fortunatamente le condizioni della donna, una ventenne, secondo quanto riferito dai soccorritori, non sono gravi mentre il bambino non ha avuto conseguenze. Prima di essere colpita dall'auto, che l'ha fatta cadere a terra, la giovane mamma ha infatti avuto la prontezza di spingere in avanti il passeggino evitando così che fosse colpito. Un testimone sarebbe riuscito a prendere il numero di targa dell'auto. Subito soccorsa dai volontari della Misericordia è stata poi trasferita al pronto soccorso con un trauma cranico. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha avviato gli accertamenti per rintracciare l'automobilista.