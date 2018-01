A Firenze ci sarà il concerto-festa per Francesco Gabbani

FIRENZE - Un concerto-festa, tra l'altro il primo in un palazzetto, per chiudere «un anno straordinario», e pure un modo per ringraziare tutti i fan e tutte le persone che lo hanno seguito con così tanto affetto. E' lo spettacolo che il 20 gennaio vedrà in scena a Firenze, al Nelson Mandela Forum, Francesco Gabbani.

L'artista, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con 'Occidentali's Karma', proporrà un live speciale. Ad accompagnare Francesco e la sua band, composta da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra), ci sarà l'Infonote String Orchestra diretta da Luca Chiaravalli. L'allestimento prevede anche contributi visivi inediti.

«Stiamo studiando una scaletta diversa rispetto a quella proposta durante il tour estivo - spiega lo stesso Gabbani - e sono riuscito a esaudire un mio grande desiderio, quello di portare, con me sul palco, oltre alla band, un'orchestra di quindici elementi».