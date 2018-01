Eventi a Firenze, ecco cosa fare mercoledì 17 gennaio

FIRENZE – Musica classica e alternativa, passeggiate culturali e poesia. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire i momenti più interessanti della serata.

Musica classica

Al Nuovo Teatro dell'Opera, Daniel Smith. Composta nel 1961 per il 22mo raduno del Partito Comunista dell'Unione Sovietica a Mosca, la sinfonia n. 12 di Šostakovič è intitolata all'anno 1917, in omaggio a Lenin. All'interno della composizione vi sono varie citazioni musicali di canti rivoluzionari; gli stessi titoli dei movimenti rimandano agli eventi della Rivoluzione: Pietrogrado rivoluzionaria, Razliv (il quartiere di San Pietroburgo dove Lenin stabilì la sua base), Aurora (il nome dell'incrociatore che diede il segnale di inizio della rivoluzione) e L'alba dell'umanità. Kalkadungu è il nome della tribù aborigena australiana da cui proviene William Barton, coautore del brano con Matthew Hindson; la musica trae spunto da un canto aborigeno che racconta lo scontro tra i coloni europei e i Kalkadungu durato più di 15 anni fino al massacro di Battle Mountain nel 1889, dove le milizie del Queensland decimarono gli abitanti della tribù.

Musica live

Al Nof Club, alle 22, il live dei Moonwalks (Detroit, USA) .Una delle più belle scoperte della Detroit moderna, figli dell'etichetta inglese Stolen Body Records, tornano i Moonwalks, un misto tra le ritmiche della motor city e la neo psichedelia, vi hanno già fatto innamorare, portate gli amici che non li hanno ancora visti. a seguire Dj set Annibale Team.

Cultura

A spasso con la famiglia Medici, dal loro arrivo a Firenze alla fine del Granducato, passando in rassegna i maggiori luoghi legati alla loro presenza in città, con tanto di frammenti di storia e aneddoti... Un modo diverso di fare una passeggiata nel fine settimana. Prenotazione obbligatoria, inviando una email all'indirizzo ilfilodiarianna.guida@gmail.com.

Poesia

«I poeti italiani del secolo breve» è il ciclo di incontri dedicato alla scoperta e alla conoscenza dei poeti italiani del Novecento con testimonianze audiovisive originali e suggestioni multimediali a cura dell'Associazione Multi Media 91 e Archivio nazionale Voce dei Poeti. Al termine di ogni incontro si svolge un torneo di poetry slam, in cui i poeti, previa iscrizione, propongono propri testi liberamente ispirati al poeta oggetto dell'incontro per il piacere di condividerli con il pubblico.Sono previsti 6 partecipanti a incontro, l'iscrizione è aperta a tutti e l'esibizione avviene senza riempimenti musicali, luci e abbigliamento particolare nel pieno rispetto della libertà di espressione. Si possono presentare propri scritti in forma recitata e/o cantata, anche in lingua straniera, con l'eventuale accompagnamento di uno strumento. Le esibizioni durano 5 minuti e sono valutate da una giuria composta da membri scelti tra il pubblico. Il torneo è composto da tre fasi a scontri eliminatori diretti e ciascun poeta può iscriversi al massimo a due slam per girone. Incontri di poesia a Villa Bardini. Il 17 gennaio Eugenio Montale a cura di Leandro Piantini.