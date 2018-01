Ritrovati i resti degli affreschi nella Certosa di Calci

PISA - Quanto resta degli affreschi che decoravano la perduta Cappella della Annunziata, realizzata agli inizi del Settecento nella Certosa di Calci, sono stati rinvenuti nel corso del restauro che ha interessato il Chiostro del Capitolo. L'intervento è stato finanziato col contributo del FAI che ha destinato 50mila euro al complesso classificatosi al secondo posto nella settima edizione de 'I luoghi del Fai', censimento promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Gli affreschi erano stati realizzati dal pittore fiorentino Pietro Giarrè intorno al 1775: figure di Profeti dipinte a chiaroscuro, di angeli nelle volte e finte cornici sulle pareti dai tenui colori rosati. L'intervento ha consentito anche di ritrovare l'originale cromia delle superfici non decorate delle pareti e delle volte. Restaurata anche la pavimentazione dello spazio del chiostro scoperto, in mattonelle di cotto solcato da scolatoi in pietra, e al pozzo in marmo che nel 1681 fu innalzato sulla cisterna a opera di Orazio Bergamini.