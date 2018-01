Prima molesta un donna e poi ferisce 2 Carabinieri

MONTECATINI TERME (PISTOIA) - Molesta una donna a Chiesina Uzzanese (Pistoia), la segue fino a Montecatini e quando intervengono i carabinieri ne ferisce due urtandoli con l'auto. L'uomo, 33enne albanese residente ad Altopascio (Lucca), è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni, per il rifiuto di sottoporsi ad alcol-test e droga-test e per guida con patente sospesa causa uso di stupefacenti.

Ora è nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima oggi. I due carabinieri feriti sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia per contusioni. L'episodio è delle 4:30 della notte di sabato. Secondo la ricostruzione una 52enne, pistoiese, ha chiesto aiuto al 112 dicendo che un tale la stava seguendo benché lei si trovasse in auto con conoscenti. Quando è arrivata una 'gazzella', il molestatore ha continuato a transitare vicino e ignorato l'alt dei militari, è scappato per una decina di chilometri.