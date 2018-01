Eventi a Firenze, 8 cose da fare il 13 e il 14 gennaio

FIRENZE – Gli International Skate Awards, la musica dal vivo, gli spettacoli e gli eventi per i più piccoli. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti del fine settimana

Sui pattini a rotelle

Il 13 e 14 gennaio appuntamento per l'ottava edizione al Mandela Forum con gli International Skate Awards, uno degli eventi sportivi più partecipati. La manifestazione di sport e spettacolo nell’ultima edizione ha battuto tutti i record di presenze con oltre 12mila spettatori nei due giorni. Nella serata di sabato 13 gennaio (inizio alle 21) sono previste le performance degli atleti Top Champions, mentre la giornata di domenica 14 (a partire dalle 16) sarà dedicata al tradizionale musical con i pattini: il titolo dello show 2018 è Soffio di cotone e prende spunto da vicende realmente accadute nel periodo della guerra di secessione americana. Sono previsti momenti di "contaminazione" con discipline diverse come la danza aerea, la ginnastica artistica, la danza sportiva. Tante le società sportive del pattinaggio toscano che si sono unite per preparare quadri coreografici da inserire negli show a supporto delle performance dei campioni. Le prime prove si svolgeranno sulle piste di Oltrarno e Sieci con oltre 200 giovani atleti provenienti da tutta la provincia. Tra le iniziative collaterali torna lo stage di perfezionamento tecnico: oltre 400 talenti arriveranno a Firenze da tutto il mondo per allenarsi sulle piste fiorentine di Novoli e Oltrarno e diventare a loro volta protagonisti dello spettacolo.

Balletto

Al Teatro Verdi, domenica 14 gennaio, in scena «Cenerentola». Basato sull’omonima fiaba popolare ed è una delle ultime composizioni di Sergej Prokof’ev, rappresentata per la prima volta il 21 novembre 1945, al Teatro Bolshoi di Mosca. Il Balletto di Mosca «La Classique» in Italia è considerato tra le migliori compagnie classiche; da 25 anni compie regolarmente tournée e per questo motivo vanta un pubblico affezionato e fedele.

Musica a teatro

Sabato 13 gennaio al Teatro Verdi, «Il libro della giungla» suite per narratore e orchestra (1942), musiche di Miklos Rozsa. Si tratta, non del cartone disneyano del 1967 musicato dai fratelli Sherman, ma della celebre partitura di Miklos Rozsa, compositore ungherese naturalizzato statunitense che ha firmato il primo «Libro della Giungla», film di Z.Korda nel 1942. Sergio Bini, in arte Bustric, sul palcoscenico sarà il cucciolo Mowgli e insieme vestirà i panni degli altri personaggi e animerà tutti gli abitanti della foresta.

Commedia

Al Teatro del Romito, sabato 13 gennaio, in scena «Un divano per tre». Siamo nella campagna inglese. Il protagonista, scrittore di professione, invita nella casa dove vivono lui e la moglie una coppia di amici, perché prendano parte ad una seduta spiritica che sarà lì condotta dalla medium del paese. Lo scopo della seduta è chiaro fin da subito a tutti tranne che a quest'ultima: permettere al romanziere di raccogliere materiale e spunti per il suo nuovo libro. Nonostante il clima di dileggio e lo scetticismo iniziale, lo scrittore dovrà ricredersi sul conto della medium non appena si materializzerà (solamente a lui) il fantasma della sua ex moglie. La giovanissima compagnia dei Fedelissimi di O'Bombo, visto il grande successo del debutto, si cimenta nuovamente nella commedia all'inglese «Un divano per tre». Regia condivisa, base della filosofia teatrale del gruppo. Prezzo del biglietto: intero 10 € - ridotto (giovani sotto i 26 anni), 7 €. Per info, bigliettazione e altro, contattaci all'indirizzo: gliobombi@gmail.com o tramite uno dei nostri canali social. In alternativa è possibile chiamare al 335 8149721.

Jazz

Pinocchio Jazz (Viale Donato Giannotti, 13) inaugura l’anno con un grande ritorno: Alessandro Lanzoni. Uno dei maggiori talenti che la Toscana abbia coltivato in questi ultimi anni e ormai noto a livello internazionale nonostante la (ancora) giovane età. Se confrontarsi in solitudine con il proprio strumento è solitamente una tappa importante, che segna un percorso di maturità e di crescita, Alessandro ha dimostrato di essere a pieno titolo un artista in continua evoluzione. Il suo stile - una sintesi della grande tradizione che va dal bebop agli anni Sessanta e Settanta, senza perdere di vista il jazz europeo - si caratterizza per un gusto melodico contemporaneo che traspare, oltre che nell’improvvisazione, anche nella sua attività compositiva. Nei concerti in piano solo, Lanzoni si esprime alternando spazi di libertà improvvisativa a brani originali e del repertorio jazzistico, interpretati con il lirismo e l'intensità che contraddistinguono il suo universo musicale.

Mercati

«Wao market» è una mostra mercato nel cuore di Santo Spirito a Firenze, che vuole mettere in luce le autoproduzioni d’autore e il meglio del vintage e dell'usato. Domenica 14 gennaio, i protagonisti espositori di Wao sono designer, artisti, grafici, orafi e artigiani che ogni volta mettono in mostra il meglio di se; sono collezionisti, amanti del vintage e dell'usato superselezionato. E non è finita qui! Per contribuire a rendere l’evento sempre unico, ogni volta a Wao troverete diversi special guest, eventi straordinari, workshop, buon cibo e ottima musica. Oltre all'area mercato, per l'area food and drink, a grande richiesta presenzierà di nuovo l'Amuleto Rockcaffè con manicaretti caldi e bevande corroboranti per alleviare il freddo invernale a ritmo di rock'n'roll.

Ragazzi a teatro

Torna la rassegna «Su il sipario» per la gioia dei bambini e delle famiglie. Si comincia domenica 14 gennaio con «Pierone e il Lupo» di Pandemonium Teatro liberamente tratto da Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, adatto a bambini dai 3 anni. Immaginate un bel prato pieno di fiori e nel mezzo una casetta bianca. Lì dentro abita un ragazzo che si chiama Pierino: così inizia la favola musicale Pierino e il lupo di Prokofiev. Bene. Ora immaginate che nel bel mezzo della stanza di un bambino arrivi un imbianchino che si chiama Pierone. Naturalmente Pierone non è un bambino, però ha una capacità tipica dei bambini: sa giocare. E questo nonostante sia grande e nonostante la padrona di casa abbia una gran fretta che lui concluda presto il suo lavoro di imbiancatura… e con la minima quantità di sporco e disordine, mi raccomando! Riuscirà Pierone, giocando con quanto troverà nella stanza, a far rivivere ancora una volta la lotta fra il Lupo e Pierino con i suoi amici gatto, anatra e uccellino ? Ah, questa volta, non bisogna dire «attenti al lupo» ma «attenti a Pierino… cioè, Pierone!». Gli spettacoli iniziano alle 17, biglietto posto unico 5 euro.

Per i più piccoli

Domenica 14 gennaio alle 10.30 il Museo archeologico propone l’attività. Nella cucina di Vipia, un viaggio divertente che coniuga l’archeologia con il gioco e il divertimento e consente di conoscere cibo, ritualità e strumenti del passato. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni che potranno anche cimentarsi nella creazione di semplici ricette. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 8718124 o mail parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it (minimo 6 partecipanti), il costo è di 3 euro per l'attività più 2 euro per il biglietto ridotto.