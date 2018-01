Un'App dedicata alle specie autoctone toscane: un patrimonio di piante e animali locali

FIRENZE - Una App per scoprire e valorizzare il patrimonio di razze di animali e varietà di piante locali della Toscana. Si chiama 'Agrodiversità toscana' ed è il nuovo strumento dedicato alla scoperta di tutte le 871 specie autoctone presenti in Toscana e per entrare in contatto con i coltivatori custodi delle razze e delle varietà.

La App è stata realizzata dall'ente Terre regionali toscane con la collaborazione della software house fiorentina Lenis ed è disponibile gratuitamente su Play Store e Apple Store. La Toscana, ricorda la Regione, ha «un'esperienza ultraventennale in questa materia. Grazie al sistema di salvaguardia della biodiversità agricola sono state messe a repertorio 871 varietà di frutta, ortaggi, cereali, foraggi 'autoctoni' e di razze animali della Toscana. Un patrimonio che ora potrà essere conosciuto e consultato grazie a un applicativo digitale».