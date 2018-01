Sullo scooter senza casco e patente, 6.000 euro di multa

PRATO - Guidava il ciclomotore senza indossare il casco, senza mai aver conseguito la patente, privo di assicurazione e con il mezzo che non aveva sostenuto la revisione prevista dalla legge. Così il conducente, di nazionalità cinese, è stato multato dai vigili urbani di Prato per un importo di 6.140 euro e il ciclomotore è stato sequestrato. E' accaduto nella mattinata di ieri.

Una pattuglia a piedi della polizia municipale era in servizio nella zona Macrolotto zero di Prato quando hanno visto il motociclista che viaggiava senza casco. Lo hanno subito fermato chiedendo i documenti ma l'uomo, si spiega, avrebbe mostrato solo il permesso di soggiorno poiché non aveva con sé altri documenti. Dai controlli poi effettuati è emerso che il conducente guidava senza aver mai conseguito la patente di guida, non era coperto da assicurazione obbligatoria e non aveva sostenuto la prescritta revisione.