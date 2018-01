Scossa di terremoto nel Pisano: nessun danno

PISA - Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 2.2, si è verificata nel pomeriggio nel Pisano. Alle 16.37 la terra ha tremato a Pomarance e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) l'ha registrata localizzandola a4 chilometri di profondità nei pressi di Castelnuovo Val di Cecina. Il sisma non ha provocato danni, né destato particolare allarme nella popolazione, gran parte della quale non l'ha neppure avvertito. Nessuna telefonata è arrivata ai vigili del fuoco. In qualche caso, a Pomarance (Pisa), in Alta Val di Cecina, in qualche abitazione è stato notato il tremolio di lampadari e bicchieri, senza altre criticità.