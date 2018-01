Incendio stamattina in un'azienda che tratta oli nel Fiorentino

FIRENZE - Un incendio si è sviluppato in un'azienda che tratta oli grezzi e farine da frutti vegetali a Pesciola, alle porte di Castelfiorentino (Firenze). I vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 4:00, hanno lavorato fino alle 10:00 per riuscire a mettere il rogo sotto controllo. Le fiamme, in base a quanto emerso al momento, hanno interessato un capannone destinato a stoccaggio per i semi di uva.

Non ci sono stati feriti. Già nel 2016 un altro incendio aveva interessato la stessa azienda: all'epoca era andato distrutto un silos di olio. L'Arpat ha inviato dei propri tecnici per le valutazioni del caso inerenti l'impatto ambientale. Le cause sono in corso di accertamento ma al momento l'ipotesi del dolo viene scartata.