Pitti Uomo, una cena di gala questa sera in Sala Bianca

FIRENZE - Luogo iconico per la moda italiana, primo set internazionale delle sfilate negli anni '50, la Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze torna a ospitare i protagonisti del settore per una cena di gala in occasione dell'apertura dell'edizione 93 di Pitti Uomo (9-12 gennaio alla Fortezza da Basso).

'Firenze Hometown of Fashion', l'evento organizzato alla vigilia di Pitti, per questa sera 8 gennaio, dal Centro di Firenze per la moda italiana in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi: il programma prevede una visita alla mostra 'Tracce' al Museo della moda e del costume di Pitti, poi un cocktail alla Galleria delle Statue, infine il dinner nella scenografia degli stucchi della Sala Bianca.

Circa 200 gli ospiti attesi, tra i quali il maestro Roberto Capucci che proprio nella Sala Bianca di Pitti ha debuttato con la sua prima sfilata di moda, nel 1952. E l'8 sempre a Palazzo Pitti sarà presentata e inaugurata la mostra 'Capucci Dionisiaco, disegni per il teatro', aperta dal 9 gennaio al 14 febbraio 2018.