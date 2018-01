Immobilizzano e poi rapinano un'anziana in casa

FIRENZE - Immobilizzata da una donna, che l'ha afferrata per le braccia impedendole di muoversi, mentre una complice frugava in casa. Vittima della rapina, avvenuta ieri pomeriggio in un'abitazione di viale Belfiore a Firenze, una donna di 80 anni.

Le malviventi, di circa 30 anni, probabilmente originarie dell'Est Europa, sono scappate dopo essersi impossessate di duemila euro in contanti e di gioielli in oro e pietre preziose. A dare l'allarme alla polizia è statala stessa anziana, rimasta illesa. Secondo quanto ricostruito, le due donne si sono introdotte nell'appartamento forzando la porta d'ingresso. L'anziana, che stava riposando in camera da letto, in un primo tempo non ha dato peso ai rumori, pensando che si trattasse del marito che rientrava a casa. Quando si è alzata dal letto ed è andata in corridoio si è trovata di fronte le ladre. Ha gridato loro di andare via, ma è stata afferrata per le braccia in modo che non potesse muoversi e poi fatta sedere su una sedia.