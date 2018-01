Un bimbo di 5 anni si sente male sulla A1, staffetta della Polstrada per prestargli soccorso

ORVIETO (TERNI) - Un bambino di cinque anni colpito da una crisi respiratoria è stato soccorso anche grazie all'intervento della polizia stradale di Orvieto, mentre si trovava lungo l'Autostrada del Sole, a bordo di un'auto, insieme ai suoi genitori. Il piccolo, affetto da morbo di Batten, si stava dirigendo all'ospedale Gaslini di Genova, quando si è sentito male.

I genitori hanno allora avvicinato una pattuglia impegnata in un controllo nei pressi del casello di Chiusi, chiedendo aiuto. Non essendoci il tempo per attendere l'arrivo del 118, vista la gravità della situazione, i poliziotti hanno svolto una staffetta, scortando l'auto con a bordo il bimbo fino al casello di Orvieto, dove ad aspettarli c'era un'autoambulanza. Trasferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e poi al Santa Maria di Terni, una volta che le sue condizioni si sono stabilizzate il bimbo ha potuto raggiungere il Gaslini.