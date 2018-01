Ricerca biomedica e farmaceutica in Toscana, rinnovata collaborazione tra Regione e Life Sciences

FIRENZE – La Regione Toscana ha rinnovato per il biennio 2018-2020 l'accordo di collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences per l'attività dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica (UvaR) e le attività a supporto delle strategie di ricerca in materia di salute. L'accordo è stato approvato con una delibera portata in giunta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi nel corso dell'ultima seduta. La somma prevista per sostenere l'accordo è di 1.430.000 euro per ciascuno dei due anni 2018 e 2019, quindi complessivamente 2.860.000 euro.

Collaborare

Nell'accordo, Regione Toscana e Fondazione TLS si impegnano a collaborare per implementare e realizzare le azioni previste dall'accordo stesso, definendo un programma annuale delle attività oggetto di collaborazione. Regione Toscana mette a disposizione, all'interno delle proprie strutture, gli spazi necessari all'espletamento delle attività previste dall'accordo. Fondazione TLS si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche, in particolare per quanto riguarda il collegamento tra i risultati della ricerca e l'applicazione industriale in campo biomedico e farmaceutico, con l'obiettivo di rendere sviluppabili industrialmente i risultati scientifici conseguiti.