Dopo le fusioni 2 Comuni in meno in Toscana

FIRENZE - Diminuisce, a seguito dell'istituzione di Rio all'Isola d'Elba (Livorno), e di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), il numero dei Comuni toscani che dal primo gennaio 2018 sono diventati 274 (erano 276). Lo rende noto Anci Toscana.

Dal 2014 a oggi, in 13 casi, la popolazione consultata ha espresso a maggioranza un voto favorevole ai referendum per la fusione dei Comuni. In particolare le fusioni passate con referendum, a partire dal 2014, hanno riguardato: in provincia di Pisa Casciana Terme Lari e Crespina Lorenzana; in provincia di Arezzo Castelfranco Piandiscò, Pratovecchio Stia e Laterina Pergine Valdarno; in provincia di Firenze Figline e Incisa Valdarno, Scarperia e San Piero; in provincia di Lucca Fabbriche di Vergemoli e Sillano Giuncugnano; nel Pistoiese Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio; nel Senese Montalcino; nel Livornese Rio Marina.