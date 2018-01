Tassa sui sacchetti Bio, l'Unicoop di Firenze sceglie il prezzo più basso

FIRENZE - E' di un centesimo, il più basso possibile, il prezzo deciso da Unicoop Firenze per fare fronte al nuovo obbligo di legge per quanto riguarda i sacchetti Bio per i prodotti sfusi dell'ortofrutta e quelli serviti al banco della carne e del pesce. Il prezzo, spiega Unicoop Firenze in una nota, copre solo una parte del costo effettivo, ma l'obiettivo è quello di ridurre al minimo il disagio di soci e clienti, spingendo così anche catene concorrenti a praticare lo stesso prezzo.

La scelta Bio

I sacchetti Bio per i reparti freschi non sono in realtà una novità per Unicoop Firenze, che già da maggio 2017 ha provveduto alla completa eliminazione delle buste tradizionali sostituendole con quelle in Mater Bi di ultima generazione anche nei reparti sfusi. Per la sola ortofrutta l'introduzione del Mater-Bi risale addirittura al 2012 con la sperimentazione in alcuni punti vendita, venendo poi estesa dal 2014 a tutti i negozi.