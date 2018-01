Eventi a Firenze, 6 cose da fare giovedì 4 gennaio

FIRENZE – Dagli ultimi appuntamenti con le feste, alle acrobazie; dalla musica dal vivo al cinema. Ecco qualche consiglio per godervi la giornata e per non lasciarvi sfuggire i momenti più interessanti.

Dolce Befana in piazza

In Piazza Antonio Gramsci, Dal 4 al 6 gennaio, Dolce Befana. Festa di tre giorni interamente dedicata al cioccolato a conclusione delle feste natalizie.

Spettacolo

E’ lo show rivelazione applaudito da oltre 60 mila spettatori presentato da Le Cirque World’s Top Performers e porta in scena un super cast per celebrare il nuovo anno. «Alis – Christmas Gala» è l’unico spettacolo internazionale di quasi 2 ore senza interruzioni, con l'eccellenza circense contemporanea e che non utilizza gli animali. Per la prima volta insieme, artisti diventati famosi in tutto il mondo con numeri incredibili e premiati con prestigiosi riconoscimenti, in scena il 4, 5, 6, 7 gennaio 2018 al Teatro Obihall di Firenze. Alis s’ispira alle sognanti e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800 e in particolare ad «Alice nel Paese delle Meraviglie», con un cast formato da 26 artisti che si esibiscono in numeri aerei e a terra: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti.

A teatro

La Compagnia Teatrale «I Savonarola» portano al Teatro Cestello «Camera 719». Il testo di Giacomo Aversa è un libero riadattamento di Plaza Suite di Neil Simon. 3 Atti, 3 storie, la stessa camera d'albergo dell'Hotel Plaza. Qui assistiamo alle vicende di una coppia di mezza età alle prese con un matrimonio in crisi, un addio al celibato che ha lasciato qualche "problema" per un giovane marito con la moglie in arrivo e 2 genitori con la figlia che si deve sposare ma rinchiusa nel bagno della Camera 719. Testo in 3 atti di una comicità in crescita atto dopo atto.

Jazz

Al Jazz Club Firenze, il live degli «One Month»: Federico Gaspari – Chitarra, Luquino M'Biraa – Basso, Tancredi Lo Cigno - Batteria. Miscela di: Groove (21%), Geometrie (8%), Colorante E150d (0,2%), Parolacce (13%), Flam (3%), Emulsionanti (0,5%), Melodie (19%), Pedalini (11%), Aromi Naturali (0,3%), Composizioni (8,2%) e Sonno Arretrato (15,8%). *Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio e sesamo.

Musica live

Al Cafe1926, alle 21.15, «Pops!», una pocket band dal sabor latino che si diverte a fondere il rocksteady con la cumbia, lo ska con il calypso, con lo scopo di divertirsi e divertire per piu' di 120 ballabilissimi minuti. I suoi 4 componenti (sax,tastiere,basso e batteria), provenienti dalla scena musicale toscana, fanno appello a tutto il loro estro per creare uno show originale e osé, in cui le frequenti incursioni nella musica classica legano i ritmi latini a lunghi assoli strumentali. Il risultato è una session tropicale ironica e sregolata ma al tempo stesso sapientemente architettata per attirare l'attenzione e far scatenare il pubblico.

Cinema

Arriva al Cinema Odeon Firenze «La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel», il nuovo film di Woody Allen (in esclusiva versione originale con sottotitoli in italiano). 1950: le vite di quattro personaggi si intrecciano ai piedi della celebre ruota panoramica costruita negli anni venti: quella dell'imbronciata e malinconica Ginny (Kate Winslet), ex attrice emotivamente instabile, ora cameriera presso un modesto ristorante di pesce; di suo marito Humpty (Jim Belushi), rozzo manovratore di giostre; del giovane Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell'aspetto che coltiva aspirazioni da commediografo; e della ribelle Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell'appartamento del padre per sfuggire a un gruppo di spietati gangster che le dà la caccia. La pittoresca boardwalk fa da sfondo a un racconto fatto di fragili speranze e nuovi sogni, passione e tradimenti, corteggiamenti nervosi e impacciati in puro stile Allen, in un clima di inganno e tensione che stride con le luci delle giostre, l'ilarità e la spensieratezza dei bagnanti.