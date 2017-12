Kim Jong-un non «attaccherà mai nessuno», parola di Antonio Razzi

ROMA - Kim Jong-un non «attaccherà mai nessuno», parola del senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, ospite di Fabio Fazio a «Che Fuori Tempo Che Fa» su Rai 1. Il senatore abruzzese, incalzato dal conduttore sui suoi rapporti con il leader della Corea del nord, ha mostrato la lettera che Kim Jong-un gli ha inviato in cui ha scritto nero su bianco: «Dice che questo è stato l’ultimo esperimento e che ormai si definisce uno Stato nucleare, quindi non farà mai più niente e non attaccherà mai nessuno», ha raccontato Razzi. Il forzista ha concluso sul punto: «Se non ha scritto la verità allora andrò a reclamare perché la parola è la parola…».