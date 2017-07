Schulz: «L'Italia rischia la situazione del 2015, da allora solo perso tempo»

ROMA - Dopo aver incontrato il premier italiano Paolo Gentiloni, il segretario dei socialdemocratici tedeschi Martin Schulz ha concentrato il suo intervento in conferenza stampa sul tema dell'immigrazione. Bisogna - ha detto - far sì che la «solidarietà» sia un «principio fondamentale» per l'Europa e questo in tutti i campi, soprattutto in quello dell'immigrazione. Oltre ad aver parlato della «lotta contro evasione e elusione fiscale» ha detto Schulz alla stampa, io e Gentiloni abbiamo affrontato un «secondo punto, ovvero il bisogno di comprensione all'interno della Ue sulla necessità di una maggiore solidarietà. Il prossimo bilancio dell'unione europea - ha detto Schulz - deve essere un patto di solidarietà; un principio, la solidarietà che vale in tutti i campi della politica, anche nella la politica migratoria».

«In questi mesi - ha spiegato Schulz - abbiamo visto come su molte tematiche, ad esempio le politiche agricole, si è trovato un accordo tra i vari Paesi europei. Ma invece quando si tratta di redistribuire profughi tutti dicono no grazie, e si fanno da parte. Invece la solidarietà deve diventare un principio fondamentale dell'unione europea». «Oggi - ha continuato Schulz - sia nel colloquio con Gentiloni che poi a Catania, dove sto per recarmi, posso farmi un'idea della situazione dei migranti in Italia. E' un tema di cui abbiamo discusso oggi, l'applicazione e i limiti di Dublino 3. E' evidente che i Paesi che hanno i confini esterni dell'unione europea hanno un compito particolare e devono affrontare sfide e carichi particolari. Noi dovremmo evitare che un paese che si trova davanti a una sfida del genere alla fine rimanga da solo e vanga piantato in asso dagli altri. Nel 2015 abbiamo visto quando anche su questo terreno la situzione si fa critica, e abbiamo abbiamo visto cosa succede se alcuni paesi non ce la fanno più».

«Dopo la sentenza della corte europea di ieri - ha insistito il leader della Spd - è da notare che dal 2015 in Europa su questo terreno si è solo perso tempo. Noi come socialdemocratici d'Europa prenderemo un'iniziativa sull'immigrazione legale come sui criteri di redistribuzione. Ieri ho parato a lungo col caceliliere cristiano Kristian Kern. Vogliamo aiutare da subito l'Italia».