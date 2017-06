Sparatoria di Monaco, esclusa pista terroristica

MONACO. - La polizia tedesca ha rassicurato sulla matrice della sparatoria avvenuta oggi alla stazione ferroviaria di Monaco: «L'unico assalitore è stato guidato da ragioni personali. Non ci sono moventi politici o religiosi in questa occasione», ha spiegato il portavoce ai giornalisti escludendo un attacco terroristico. Nella sparatoria una poliziotta è rimasta gravemente ferita alla testa. Ferito anche l'assalitore, che è stato arrestato, e due passanti colpiti dalle pallottole vaganti. La stazione è stata evacuata e sono ingenti le misure di controllo e le forze dell'ordine in campo. Secondo i media tedeschi la sparatoria è avvenuta in seguito a un controllo.