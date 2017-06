BARCELLONA - Pep Guardiola per l'indipendenza della Catalogna: «Voteremo al referendum anche se lo Stato spagnolo non vuole». L’allenatore del Manchester city è salito sul palco della manifestazione independista a Barcellona davanti a 40mila persone per denunciare l'oppresione della sua Regione che «è vittima di uno Stato che ha messo in atto una persecuzione politica indegna del ventunesimo secolo. Chiediamo che il mondo ci aiuti».