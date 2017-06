Rissa in diretta per la Maratona di Mentana, l'inviato non perde la flemma

LONDRA – Rissa in diretta per la Maratona di Mentana dedicata alle elezioni inglesi, con l’inviato del TgLa7 a Londra, Frediano Finucci, che con proverbiale calma inglese non si è scomposto nonostante due uomini si stessero azzuffando alle sue spalle, a favore di camera. «Devo dire che tu non hai nulla da invidiare alla flemma britannica. Ti si menano dietro e non hai fatto nemmeno un passetto», il primo commento del direttore, che ha aggiunto: «Abbiamo avuto anche noi la nostra scena alla Mr. Bean» . Il cronista ha provato a tornare all'argomento principale, intervistando uno dei due uomini che si sono picchiati che ha spiegato di essere stato aggredito perché sostenitore dei labour.