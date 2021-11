La tua agenzia di traduzione: il mezzo per comunicare con l’estero

Le agenzie di traduzione specialistica hanno una mission ben definita. Aiutare privati e aziende a comunicare con i propri interlocutori esteri, abbattendo barriere linguistiche e culturali.

La comunicazione è componente fondamentale di ogni relazione, interpersonale o professionale che sia.

«Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione», diceva il sociologo e filosofo Zygmunt Bauman. Se non si trova il modo di interagire con l’altro, non c’è possibilità di stabilire un effettivo contatto. Se non si riesce a stringere accordi e legami, probabilmente nel tentativo di comunicazione qualcosa è andato storto, ça va sans dire.

Vale per i rapporti sociali della propria quotidianità individuale, così come per i rapporti commerciali e di business. Le aziende devono, tra i diversi aspetti, curare la propria immagine e riuscire a comunicare con il proprio pubblico, i propri sponsor e investitori.

In ogni servizio o bene offerto, traspare l’identità del brand. In ogni singola azione, viene messa a nudo il carattere della propria azienda. Comunicare con l’esterno è quindi oggetto di impegno e di diligenza. Le realtà aziendali di varia dimensione e natura si avvalgono di diversi strumenti e mezzi di comunicazione affinché il proprio messaggio arrivi a destinazione in modo omogeneo e chiaro.

Trovare la strategia giusta e efficace non è sempre facile, quando il pubblico target da voler conquistare è variegato e ampio. Figuriamoci quando il pubblico in questione è un pubblico internazionale, di diversa nazionalità, che parla una lingua diversa e possiede usi e costumi diversi dai propri.

Quando un’azienda guarda fuori dai propri confini, e desidera uscire dalla propria comfort zone, conosce le opportunità e i rischi che si celano dietro una strategia di internazionalizzazione. Espandersi all’estero per molte aziende significa potersi confrontare con una realtà diversa dalla propria.

Per poter ottenere successo all’estero e risultati ottimali di engagement, non basta comunicare, ma (saper) farlo bene.

È da tempi immemori che l’uomo ha iniziato a avvicinarsi a culture e popolazioni. La possibilità di affrontare un dialogo con interlocutori stranieri era direttamente proporzionale alla propria capacità di comunicare, di trovare un escamotage e un equilibrio.

Ad oggi, sono le agenzie di traduzione l’arma segreta di molte aziende per la mediazione con l’estero. Agenzie come LingoYou, la cui mission è quella di aiutare aziende e privati a abbattere le barriere linguistiche. La figura dei traduttori come giuntura tra nazioni, lingue e culture diverse. Dietro un servizio di traduzione, si nasconde un’alta concentrazione di capacità comunicative, competenze e anni di esperienza pluriennale sul campo.

Il traduttore si avvale delle proprie conoscenze per poter veicolare il messaggio originale al pubblico target destinatario, senza che quest’ultimo si senta a disagio o spaesato nell’interazione con i contenuti tradotti.

Ad esempio, la traduzione di siti web è uno dei servizi maggiormente richiesti. Le aziende che operano o intendono operare anche in mercati esteri fanno del sito internet un biglietto da visita, un passe-partout d’accesso per tutti i potenziali utenti e clienti esteri.

Tutti i contenuti multimediali del sito originale, destinati a un pubblico estero con un diverso background culturale e un diverso linguaggio, devono essere tassativamente tradotti e localizzati in modo conforme e pertinente.

Un professionista specializzato in traduzione sa come muoversi e come approcciare con il pubblico di destinazione. Pur rispettando la diversità tra le culture e le lingue a contatto, riesce sapientemente a mediare, e a connettere azienda con il cliente tipo.

Senza il prezioso intervento di figure professionali, come traduttori e interpreti, il rischio di un flop è dietro l’angolo. Rivolgersi a agenzie di traduzioni è spesso una conditio sine qua non per dialogare con l’estero.

