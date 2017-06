Germania, sospeso il festival Rock am Ring per minaccia terroristica

COBLENZA - Dopo l'attacco terroristico avvenuto a Manchester, durante il concerto di Ariana Grande, è possibile che i terroristi volessero tornare a colpire durante un evento musicale europeo, tradizionalmente occasione di divertimento e aggregazione. Questa volta, però, la «prevenzione» potrebbe aver salvato molte vite. Perché, a causa di un "allarme attentato», è stato sgomberato un festival di musica all'aperto in Germania: il Rock am Ring, che si sarebbe dovuto tenere da venerdì a domenica sul circuito automobilistico di Nuerburgring, a Nuerburg, in Germania.

L'avviso dell'altoparlante

Verso le 21.30, le decine di migliaia di fan accorsisi sono sentiti dire dall'altoparlante di uscire dal terreno di Rock am Ring «in modo calmo e controllato». «A causa di una minaccia terroristica la polizia ci ha consigliato di interrompere il festival», ha proseguito l'annuncio. Annuncio seguito naturalmente alla lettera dai fan, che hanno sgomberato l'area in modo tranquillo e ordinato. Resta l'amarezza di sapere che la minaccia terroristica ha impedito alle circa 85mila persone attese per il fine settimana da tutto il mondo di godersi in totale libertà un atteso evento musicale.

Un evento atteso

Evento i cui pezzi forti erano l'ex Oasis Liam Gallagher, i Bastille e la metal band tedesca Rammstein, che non erano ancora saliti sul palco. Prima che potessero farlo, i «Ringrockers» - così si soprannominano i fan che ogni anno seguono il grande festival tedesco - si sono sentiti allertare dall'altoparlante di una minaccia terroristica, e si sono sentiti chiedere di uscire dal terreno di Rock am Ring «in modo calmo e controllato».

Due interrogati

La polizia sta interrogando due persone. Lo afferma la Bild online: gli inquirenti sospettano che i due uomini abbiano depositato qualcosa di sospetto nell'area del festival.