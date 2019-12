SUV: l’auto perfetta per le proprie avventure urbane

SUV come Sport Utility Vehicle. Che, tradotto in italiano, sta per Veicolo Utilitario Sportivo. Ormai entrato nel linguaggio d’uso comune, l’acronimo SUV sta ad indicare una tipologia d’auto che - inizialmente sinonimo di lusso e appannaggio di pochi - è oggi il fiore all’occhiello di molte case automobilistiche. Peugeot in primis.

SUV: evoluzione e caratteristiche di un’auto sicura e avventurosa

Possono essere guidati in città come off road. Con la certezza di un maggior controllo e di una più elevata maneggevolezza grazie alla posizione rialzata. Perché, se un tempo somigliavano a spartani furgoni, i SUV sono oggi minivan dal design elegante e gli ampi spazi.

Sono auto familiari, sicure e affidabili, capaci di abbinare al carattere avventuroso tipico dei fuoristrada la solidità e la resistenza che la guida in contesti urbani richiede. A differenza dei minivan, possono infatti viaggiare anche sugli sterrati e su strade dalle condizioni difficili, senza che la loro stabilità venga compromessa. Anzi, è proprio dalle condizioni più estreme che questa ne esce esaltata.

Fuoristrada o crossover? Il SUV è tutta un’altra storia

Sono completamente diversi, SUV, fuoristrada e crossover. Grazie al telaio rinforzato e alla maggiore resistenza, i SUV 4x4 sono perfetti per viaggiare sull’asfalto come sullo sterrato e - inoltre - consumano meno carburante rispetto ai corrispettivi fuoristrada a trazione integrale.

Più semplici da guidare, non necessitando generalmente del sistema di bloccaggio del differenziale per adeguarsi ai terreni più difficili, montano pneumatici misti (garanzia di una guida più sicura in ogni condizione) e sono più spaziosi: molti modelli arrivano ad ospitare sino a 7 passeggeri, senza nulla togliere allo spazio per bagagli e oggetti. E se crossover e crossover compatti sono consigliati pressoché esclusivamente in un contesto urbano, col SUV si può andare ovunque. In tutta sicurezza.

A ciascuno il suo SUV

SUV (Peugeot)

Prima di scegliere quale SUV acquistare, è necessario analizzare l’uso che se ne andrà a fare.

Innanzitutto, ci sono i SUV compatti, la cui lunghezza non supera i 4,20 metri e i cui allestimenti comprendono assetto ribassato, grandi paraurti e dettagli sportivi. I SUV crossover, invece, pur avendo l’aspetto di un SUV sono in realtà più simili ad una Station Wagon, sono più economici e - col loro assetto maggiormente rialzato - hanno capacità di fuoristrada di base. E, ancora, ci sono i SUV per la città - dalle dimensioni contenute e la grande agilità, indispensabile per destreggiarsi in un contesto urbano - e i SUV più spaziosi, ideali per viaggi in famiglia e per tragitti anche molto lunghi.

Ecco dunque che, prima ancora che il budget, è proprio la destinazione d’uso della propria auto che si dovrà considerare. Solo così si potrà scegliere un modello davvero adatto alle proprie esigenze.

2008, 3008, 5008: tutte le caratteristiche dei SUV Peugeot

Assistenza alla guida, sospensioni elevate, peso ridotto: tra i SUV compatti, Nuovo SUV Peugeot 2008 è la soluzione migliore. Disponibile il prossimo anno, sarà proposto anche nella versione elettrica e-2008 con 310 km d’autonomia su ciclo WLTP. Motore da 136 CV e batteria ad alte prestazioni, potrà essere guidato in tre modalità: Eco per ottimizzare la durata della batteria, Normal per l’uso quotidiano e Sport per prestazioni fulminee.

Perfetto per la città, ma straordinario anche in off road, SUV Peugeot 3008 si distingue subito per la sua calandra a scacchiera cromata e i fari Full LED Peugeot Technology. Disponibile con motore PLUG-IN HYBRID, diesel e benzina, monta i più avanzati sistemi di assistenza alla guida e si è aggiudicato ben 64 riconoscimenti internazionali.

Infine, per chi ha bisogno di spazio, la soluzione ideale è SUV Peugeot 5008, fino a 7 posti, col suo design elegante e le sue incredibili dotazioni. Il cambio automatico EAT6 e le motorizzazioni BlueHDi, PureTech e THP lo rendono super performante. Ed ecco che guidare diventa un vero piacere.