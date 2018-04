Incidente mortale per un 22enne a Carrù

CARRU' - Incidente mortale questa mattina a Carrù, lungo via Garibaldi. Ad avere la peggio un giovane di 22 anni, M.G residente a Mondovì, che è andato a schiantarsi con la sua auto contro un furgone. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il ragazzo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il conducente del furgone, invece, è stato trasportato con un codice giallo, di media gravità, presso il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione dell'ospedale Santa Croce di Cuneo. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.