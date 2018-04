Truffe agli anziani: arrestati due albanesi

CUNEO - I carabinieri della Compagnia di Mondovì, unitamente a quelli delle Compagnie CC di Desenzano del Garda (BS) e di Peschiera del Garda (VR), hanno arrestato due giovani di origini albanesi, M.E. 22 enne e M.K. 24 enne dimoranti rispettivamente in Calcinato (BS) ed in Peschiera del Garda (VR) per truffa ai danni di anziani. I due si trovano ai domiciliari, come disposto dalla procura di Cuneo. Secondo le indagini lo scorso 11 luglio i due albanesi si presentarono presso l’abitazione di una signora residente a San Michele Mondovì, spacciandosi come dipendenti di una ditta che si occupava della fornitura di gas. Con modi gentili e rassicuranti le dissero di dover ispezionare l’abitazione per questioni di conformità del proprio impianto e di dovere verificare la lettura del suo contatore del gas, poiché con ogni probabilità era da sostituire. Dopo alcuni minuti i due giovani si allontanarono dicendo di aver terminato le loro verifiche. Solo dopo la donna realizzò che i due, approfittando della sua buona fede, dopo averla distratta con le loro maniere affabili e cortesi, si erano allontanati impossessandosi dei suoi preziosi e di 400 euro in contanti. La donna presentò denuncia, dando il via alle indagini.

Tentate altre truffe

Il monitoraggio dei due soggetti consentì di attribuire agli stessi una serie di fatti analoghi commessi anche in altre province del nord Italia con il medesimo modus operandi; taluni di questi consumati, così come accaduto in San Michele Mondovì (CN), altri tentati e non portati a termine per la prontezza di spirito delle potenziali vittime. La particolarità e la metodicità del loro operare era sempre la stessa: scelta accurata degli obiettivi (persone preferibilmente anziane e/o residenti da sole), modi affabili e rassicuranti, fingersi dipendenti di una ditta del gas, furto. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare se altri episodi similari occorsi nella provincia di Cuneo siano in qualche maniera ricollegabili, in termini di responsabilità, ai due arrestati.