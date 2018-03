Savigliano: caccia al pirata della strada che ha speronato un'auto facendola uscire di strada

SAVIGLIANO - Ha speronato un'auto facendola finire fuori strada e poi si è dato alla fuga. I carabinieri stanno cercando il proprietario di un Suv Bmw nero che sabato sera sulla strada Reale a Caramagna ha provocato un incidente, dove sono rimasti feriti gravemente due ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 22 ed i 24 anni, ed è scappato senza prestare soccorso. I quattro viaggiavano su una Peugeot 208 e sono stati sorpassati a tutta velocità dal Suv, che ne avrebbe urtato il passaruote anteriore, facendo perdere il controllo del mezzo all'autista. Soccorsi dal 118 i ragazzi sono stati ricoverati al Cto di Torino con prognosi tra i 30 e 90 giorni.

Indagini in corso: ci sono dei filmati

Le indagini per l’identificazione del conducente proseguono, sono al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo le strade vicino alla zona dell’incidente. Le eventuali indicazioni per l’individuazione dell’auto pirata possono essere comunicate ai carabinieri della Compagnia di Savigliano, tel. 0172.241400.