Grazie ai domiciliari fuggì in Macedonia: arrestato dai carabinieri

ALBA - Nel 2017 è stato incarcerato per aver compiuto una rapina ad Alba, chiesti e ottenuti i domiciliari si è reso latitante ma la sua fuga è durata poco. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Alba hanno tratto in arresto un macedone classe 1978. L'uomo si è prima recato nel suo Paese di origine per poi fare ritorno in Italia sotto falsa identità. A quel punto i militari albesi, attraverso attività tecniche e collaborando con altre forze di polizia straniere, l’hanno rintracciato e quando quest’ultimo ha deciso di tornare è stato fatto fermare dai carabinieri di Brunico (Bolzano).

In carcere a Bolzano

Attualmente si trova presso il carcere di Bolzano, dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 18 giorni per rapina, oltre alla condanna che gli verrà inflitta per i documenti d’identità falsi.