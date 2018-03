Muore a 51 anni dopo l'allenamento, lutto a Costigliole

COSTIGLIOlE - E' morto dopo essere stato colto da un malore improvviso al termine di un allenamento, Bruno Chiaramello 51 anni di Fossano e residente da anni a Costigliole, è spirato ieri pomeriggio. Atleta della Podistica Buschese dal 2000 si stava allenando per La Mezza del Marchesato in programma il 15 aprile a Saluzzo. Finito l'allenamento con un'amica è tornato a casa, dove viveva con la madre, e dopo aver suonato il campanello si è accasciato a terra, senza più rialzarsi.

Il 30 marzo il fnerale

Chiaramello era molto conosciuto in paese dove gestiva un negozio di mangimi e foraggi in via Savigliano. Alle 19 sarà recitato il rosario nella chiesa di Costigliole, mentre domani alle 16 sarà celebrato il funerale.