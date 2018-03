Sub cuneese muore nel Lago di Como

COMO - Incidente mortale ieri nel Lago di Como per un subacqueo, Claudio Turco, sessant’anni originario di Cuneo ma residente in Lombardia. L'uomo è stato colto da un malore di fronte alla frazione Limonta di Oliveto Lario, nel Lecchese, mentre si stava immergendo con un amico quarantenne, che ha immediatamente lanciato l'allarme. Vano l’intervento dei soccorritori in ambulanza, dei vigili del fuoco di Lecco e di un’unità di pronto impiego del 118 sopraggiunta con l’elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto Turco sarebbe stato colto da un attacco di cuore. La sua attrezzatura da sub è stata posta sotto sequestro. Il sessantenne era considerato un sommozzatore esperto e meticoloso.