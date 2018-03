Racconigi: 75enne investe bimbo di 11 anni

RACCONIGI - Incidente nel pomeriggio a Racconigi, dove un 75enne di Cavour ha investito un bimbo di 11 anni che transitava lungo via Ormesano in sella alla sua bicicletta. In un primo momento il bimbo è sembrato grave ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Lì dopo i primi accertamenti gli è stato attribuito un codice giallo, per un trauma addominale e altre contusioni. Sul posto oltre i volontari della Croce rossa di Racconigi sono intervenuto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.