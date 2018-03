Due topi d'appartamento arrestati dai carabinieri

SALUZZO - I Carabinieri della Compagnia di Saluzzo hanno concentrato l’attività preventiva nell’area dei comuni della Valle Po, rivelatisi maggiormente esposti ai reati di tipo predatorio e in particolare a furti in abitazione, orientando i servizi nelle fasce orarie più sensibili rispetto al fenomeno in questione. Tale strategia non ha tardato a fare sortire i suoi positivi risultati. Nel corso di uno di questi servizi preventivi i Carabinieri della Stazione di Bagnolo Piemonte unitamente ai colleghi della Stazione di Paesana hanno arrestato due soggetti, entrambi italiani e residenti nel pinerolese, uno dei quali pregiudicato, con l’accusa di furto in abitazione e ricettazione.

La segnalazione che ha fatto scattare l'operazione

Questa la ricostruzione dei fatti, che partono dalla ricezione della Centrale Operativa di Saluzzo di una segnalazione da parte di un cittadino della frazione Montoso che ha notato due soggetti che, dopo avere forzato la porta d’ingresso, stavano cercando di introdursi all’interno di un’abitazione del luogo. I due malviventi, scoperti, si sono quindi dati alla fuga a bordo di un’utilitaria. Il tempestivo intervento delle pattuglie in servizio, in costante contatto con il testimone, ha consentito di localizzare e bloccare l’autovettura segnalata a poche centinaia di metri dal luogo. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto nel veicolo una quantità impressionante di oggetti di varia natura, dei quali i due occupanti non sono stati in grado di giustificare la provenienza. Si trattava infatti di elettroutensili per l’edilizia e il giardinaggio, elementi di arredo, capi di abbigliamento come scarpe e giubbotti, bottiglie di vino, conserve e oggetti di bigiotteria.

La refurtiva

E' apparso sin da subito evidente che quel materiale fosse provento dei furti commessi immediatamente prima presso le abitazioni della Frazione Montoso. I successivi accertamenti hanno poi consentito di stabilire che i due fermati, oltre ad avere tentato il furto nella villetta dove sono stati notati dal testimone, ne avevano realizzati almeno altri 5 in altrettanti alloggi ubicati a breve distanza, tutti in assenza degli occupanti. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti dagli operanti è emerso che anche il veicolo in uso ai due soggetti era stato rubato qualche giorno prima ad Orbassano. I fermati sono stati quindi accompagnati negli uffici della Stazione Carabinieri di Bagnolo Piemonte e dichiarati in arresto con l’accusa di furto in abitazione in concorso e ricettazione di autovettura. La refurtiva è stata recuperata per essere successivamente restituita agli aventi diritto, previo formale riconoscimento, mentre il veicolo sequestrato è stato affidato in custodia giudiziale. Gli arrestati, su disposizione del P.M. di turno, sono stati poi condotti presso la Casa Circondariale di Cuneo dove, nelle ore successive, il competente GIP ha proceduto alla convalida dell’arresto applicando la misura cautelare della custodia in carcere. Sono in corso indagini per accertare l’eventuale coinvolgimento dei due indagati in altri furti commessi nei giorni precedenti in vari comuni della Valle Po.