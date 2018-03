Elio e le Storie tese al Collisioni, sarà l'ultimo concerto

ROMA - Gli Elio e le Storie Tese in diretta ai microfoni di RTL 102.5 hanno svelato l'arcano sulla fine del gruppo: il 29 giugno si esibiranno al Collisioni Festival di Barolo (Cuneo) con il loro ultimo concerto con tanti ospiti straordinari e amici sul palco. Quest'anno Collisioni compie 10 anni e decide di aprire questa importante edizione proprio con l'ultima data del Tour d'Addio di Elio e le Storie Tese che sarà indimenticabile: la più grande festa mai concepita dagli Elio e le Storie Tese che lasceranno i fan non solo con un ultimo concerto memorabile ma con un intero weekend dedicato.

Un intero weekend dedicato

Venerdì 29 giugno la band salirà sul palco per vivere insieme ai fan uno dei momenti più significativi di una carriera lunga 38 anni di successi: da "Cara ti amo" a "Cateto", da "La terra dei cachi" a "Shpalman", da "Luigi il pugilista" all'ultimo "Il circo discutibile", porterà sul palco tutti i grandi brani che hanno segnato la storia dell'Italia, che abbiamo cantato a squarciagola, che ci hanno fatto ridere a crepapelle e urlare "al genio». Sabato 30 giugno Elio e le Storie Tese saranno invitati sul palco centrale di Letteratura del Festival per un'ultima chiacchierata, nella cornice di un weekend fatto di incontri, concerti e degustazioni gratuite di Barolo e dei migliori prodotti wine and food italiani. Collisioni è il festival agrirock di letteratura e musica con concerti, incontri e dibattiti nelle varie piazzette dell'antico borgo di Barolo patrimonio dell'Unesco. Nel cartellone 2018 c'è già un grande cast di artisti internazionali, dall'unica data italiana dei Depeche Mode, a Steven Tyler, Lenny Kravitz, Max Nek e Renga e Caparezza.