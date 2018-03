Arrestato un molestatore recidivo, si fingeva guaritore per palpare le donne

CUNEO - Arrestato un 70enne residente in valle Grana con l'accusa di violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione medica. L'uomo, A.F., già condannato 10 anni fa per simili reati si trova ora ai domiciliari per ordine della Procura di Cuneo. Ad accusare il 70enne è stata una donna che è entrata in contatto con lui perché segnalatogli come «guaritore» da alcuni conoscenti.

Un massaggio particolare

Durante una seduta il 70enne ha proposto un «massaggio decontratturante» all’anca, chiedendo alla donna di spogliarsi completamente per poi palpeggiarla. A quel punto la signora è fuggita dalla polizia, dove ha presentato denuncia.