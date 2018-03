Soffitto pericolante alla scuola Umberto Sacco di Alba

ALBA - Chiusa un'aula, la Quinta C, alla scuola primaria Umberto Sacco di Alba perché ritenuta poco sicura. Questa mattina infatti, ha scritto La Stampa di Cuneo, una maestra ha trovato sulla sua scrivania alcuni calcinacci piovuti dal soffitto. A quel punto la docente ha trasferito gli alunni e l'istituto ha provveduto a segnalare la situazione al Comune. Il sindaco Maurizio Marello ha spiegato: «Da due anni c’è una ricognizione sulle scuole con monitoraggio continuo, soffitti compresi. Qui non erano emersi segnale di pericolo, nessuna urgenza. Con altri interventi, anche questo era stato presentato per un bando del ministero, 250 mila euro appena stati assegnati, presto a bilancio per partire con i lavori».