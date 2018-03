Morto l'operaio precipitato dalle scale

CUNEO - Nulla da fare per Guido Tomatis, 59 anni, di Briaglia, operaio dell’impresa «Gran Clima» di Torino, che questa mattina è precipitato nella tromba delle scale di un palazzo in piazza Europa a Cuneo, mentre stava lavorando all’interno della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da La Stampa di Cuneo, il lavoratore è scivolato da una scala a chiocciola, precipitando a terra dopo un volo di 2,5 metri. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in gravi condizioni al Santa Croce, ma non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa del nullaosta per i funerali. Tomatis, già vicesindaco di Braglia dove era molto conosciuto e stimato per le sue attività a favore del territorio, lascia la moglie e due figle.