Castelletto Stura, a fuoco la pizzeria Blue Ice

CASTELLETTO STURA - Incendio questa mattina alla pizzeria «Blu Ice», in via Circonvallazione a Castelletto Stura. Intorno alle 9 una squadra dei Vigili del fuoco di Cuneo è giunta sul posto, per domare il rogo divampato da una catasta di legna posta vicina al forno. I pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme prima che potessero danneggiare seriamente la pizzeria e il rivenditore di auto adiacente. A quanto si apprende il rogo ha provocato danni alla controsoffittatura e alla pavimentazione del ristorante. Non si sono registrati feriti o intossicati.