Devstata due appartamenti e picchia i poliziotti, arrestato

CUNEO - Follia domenica scorsa a Borgo Gesso di Cuneo dove è dovuta intervenire una pattuglia della polizia di Stato per fermare un 35enne che stava distruggendo alcuni appartamenti del condominio dove vive la madre dell'uomo, in quel momento fuori città. Il 35enne ha prima devastato l'appartamento di famiglia per poi rivolgere la sua rabbia contro quello del vicino. Anche all'arrivo degli agenti l'uomo non si è calmato, anzi ha aggredito i due poliziotti intervenuti sul posto, procurandogli ferite guaribili in due settimane.

Arrestato e incarcerato

Al termine del concitato fermo il 35enne è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamenti e tratto nel carcere di Cerialdo.