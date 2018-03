Lutto al Santa Croce, spirata la dottoressa Giulia Pomero

CUNEO - Lutto all'ospedale Santa Croce per la prematura scomparsa della dottoressa Giulia Pomero originaria di San Damiano Macra, responsabile della struttura semplice di Neonatologia per la cura di neonati e bimbi prematuri. Il medico si è spento a 53 anni nella sua abitazione a Roccabruna, dopo aver lottato contro un tumore. Pomero dopo la laurea in Medicina a Torino e la specializzazione in Pediatria, Anestesia e Neonatologia fu nei suoi primi due anni di carriera?medico di base a Caraglio. Nel 1999 venne assunta al Santa Croce dove nel 2011 si spese per la realizzazione del nuovo reparto di Neonatologia.

Domani i funerali

Lascia il marito Giovanni Gerbino, i figli Martina, Francesca e Carlo, i genitori Giorgetta e Romano, il fratello Dante, sorella Paola e i nipoti. I funerali si svolgeranno domani, sabato 17 marzo, alle 15, nella parrocchia di Roccabruna.