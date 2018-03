Guasto sulla Cuneo-Torino, disagi per i pendolari

CUNEO - Guasto stamani sulla linea ferroviaria che collega Cuneo con Torino. I pendolari hanno dovuto affrontare ritardi sin dal treno delle 6,45 per Porta Nuova, che è giunto nel capoluogo piemontese con un'ora di ritardo, mentre vi sono stati rallentamenti fino alle 11 che hanno causato fastidi a chi aspettava le coincidenze per le linee verso Bra da Cavallermaggiore e Torino Stura. All'origine dei disagi vi sarebbe un cambio difettoso, come spiegato da Trenitalia.