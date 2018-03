Monforte d'Alba, arrestato 37enne che perseguitava l'ex

MONFORTE D'ALBA - Ha perseguitato l'ex compagna tempestandola di telefonate condite da insulti e minacce per lei e la sua famiglia. Per questi motivi i carabinieri di Monforte d’Alba hanno posto agli arresti domiciliari, in esecuzione di provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, un trentasettenne italiano pregiudicato e disoccupato, residente nel Roero. A sporgere denuncia è stata la donna, esasperata dalle continue chiamate che ha incominciato a ricevere dal giorno della separazione dall'uomo.

Accusa provate

Gli accertamenti svolti, dall’escussione dei testimoni all’acquisizione dei tabulati telefonici, hanno permesso di ricostruire i fatti, provando compiutamente le accuse e la responsabilità dell’uomo, che è stato quindi colpito dal provvedimento degli arresti domiciliari. Dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di Asti di atti persecutori aggravati.