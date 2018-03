Neve sopra i 500 metri a Cuneo, chiuso il colle della Maddalena

CUNEO - Quota neve a 500 metri nel Cuneese. Marcato su tutto l'arco alpino il pericolo valanghe, l'allerta resterà almeno fino a domani, quando è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo. Peggiorerà di nuovo dalla serata e domenica la quota neve si abbasserà fino a 400 metri nel Cuneese, con temperature inferiori alla media del periodo.

Chiuso il colle della Maddalena

Intanto dall'Anas hanno comunicato che è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 21 del colle della Maddalena tra Argentera (chilometro 51,000) e il Confine di Stato (chilometro 59,708). Il provvedimento è stato disposto in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche. Il tratto stradale sarà riaperto non appena le condizioni meteo consentiranno di garantire la circolazione in piena sicurezza.