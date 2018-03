Incidente per il parroco di Dogliani: cappotta a Farigliano

FARIGLIANO - Incidente stradale per Don Luigino Galleano, parroco a Dogliani, che questa mattina ha perso il controllo della prorpia vettura in centro a Farigliano, urtando le macchine parcheggiate in fila e finendo cappattato. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, ambulanza e la polizia municipale. Il sacerdote, portato per accertamenti all’ospedale di Mondovì, ha riportato lievi lesioni, ha scritto La Stampa di Cuneo.