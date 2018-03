Mauro Carlevaris nuovo presidente della Cna di Cuneo

CUNEO - Eletto il nuovo presidente provinciale della Cna. Si tratta di Mauro Carlevaris, 55 anni, sposato e padre di due figlie, artigiano nel settore impiantistico. Consigliere comunale a Chiusa di Pesio, dove vive e dove da nove anni è presidente dell’associazione locale degli artigiani. Carlevaris, che era già stato nominato rappresentante del settore impiantistico, è stato eletto presidente provinciale all’unanimità dall’assemblea dei Soci del consorzio riunitasi mercoledì 14 marzo nella sede di Borgo San Dalmazzo. Succede a Carlo Borsalino imprenditore albese che ha lasciato l'incarico dopo solo sei mesi, per motivi personali.

La Cna di Cuneo

La CNA Cuneo, ha 2000 soci ed è presente sul territorio con le sue sedi di Borgo San Dalmazzo, Savigliano, Mondovì e Bra. Offre servizi per piccole e medie imprese artigiane. «Ringrazio tutti i colleghi del Consiglio d’Amministrazione e tutti i Soci della CNA Cuneo per la fiducia dimostratami. L’impegno sarà quello di continuare a lavorare a fianco delle nostre imprese artigiane per una maggiore tutela e garanzia di sviluppo. Un caro ringraziamento va alla Presidente Fernanda Fulcheri e al Direttore di CNA Cuneo Patrizia Dalmasso per il grande lavoro che hanno svolto e continueranno a svolgere per la nostra Confederazione», ha detto il neopresidente.