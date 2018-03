Cherasco, agricoltore travolto a morte da una rotoballa

CHERASCO - Incidente mortale nei campi in frazione Cappellazzo di Cherasco. Giuseppe Boggione, 77 anni, è stato travolto da una rotoballa la sera di martedì 13 marzo nel cortile della sua. L'agricoltore stava spostando dei carichi con il suo trattore quando è avvenuto l'incidente. Sul posto, oltre ai carabinieri di Bra, è atterrato l'elisoccorso ma nonostante i vari tentativi di rianimare l'uomo per lui non c'è stato nulla da fare. I funerali si svolgeranno venerdì 16 marzo, alle 9,30, nella chiesa parrocchiale di Cervere. Domani sera alle 20, sarà recitato il rosario nell’abitazione della frazione di Cherasco, cascina Ratta dove Boggione viveva insieme al fratello Antonino.