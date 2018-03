Guai per due giovani di Bra in macchina con due mazze, un arresto

BRA - I carabinieri di Sommariva Bosco hanno arrestato un 20enne di Bra e hanno deferito in stato di libertà un altro giovane suo compaesano. Il primo è stato sottoposto, su ordine della Procura di Asti, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida per violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione personale alla quale è sottoposto, mentre l'amico dovrà rispondere di porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

In macchina con due mazze

I militari si sono imbattuti nella coppia alcuni giorni fa, durante il controllo di un’autovettura, a bordo della quale erano presenti due soggetti, uno dei quali, dallo scorso mese di febbraio, su proposta della compagnia carabinieri di Bra, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Bra. L’arrestato, che era incorso in analoga violazione già nel mese di febbraio, a seguito del rito direttissimo celebrato il giorno successivo presso il Tribunale di Asti, era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in attesa di giudizio. Il giovane conducente del veicolo, altro ventenne braidese, controllato in compagnia del sorvegliato speciale, era stato invece trovato in possesso di due mazze in legno, che erano state sequestrate dai carabinieri. A causa del porto abusivo dei due strumenti ritenuti «atti ad offendere», il responsabile della violazione era stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti.