Romeno in manette per clonazione di bancomat

ALBA - Un cittadino romeno classe '88 è stato arrestato ieri dai carabinieri della Compagnia di Alba con l'accusa di aver clonato alcune carte di credito in concorso con altri. Pregiudicato, lo straniero era stato già condannato per lo stesso motivonel 2015, come ricorda CuneoDice.it. La misura cautelare è stata disposta dalla Procura di Venezia, che ne ha disposto la carcerazione domestica per due anni e dieci mesi.