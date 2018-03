Dalla Camera di commercio 2,2 milioni per le imprese

CUNEO - La Camera di commercio ha deciso di stanziare 2,2 a favore delle imprese della provincia, a sostegno della competitività e degli investimenti. La presentazione giovedì 15 marzo nelle sedi camerali di Cuneo e di Alba. Molti gli ambiti individuati, articolati in diverse linee di azione: dal sostegno al credito, attraverso i bandi in collaborazione con i Confidi per consentire alle imprese di accedere più agevolmente a finanziamenti bancari a fronte di investimenti, ai bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto a fronte di spese per rinnovare le strategie di marketing, per conseguire certificazioni volontarie e SOA, per investire nella tutela di marchi e brevetti, per stipulare e promuovere i contratti di rete e consorzi, ai voucher per accompagnare le imprese verso una riqualificazione aziendale in linea con la strategia nazionale «Impresa 4.0», sino ai voucher per incentivare le imprese che svolgono una fondamentale azione di apertura e formazione ai giovani studenti, attraverso la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Un volano a sostegno degli investimenti e della competitività delle nostre imprese

«È con orgoglio che anche quest’anno, grazie all’impegno rigoroso nella gestione amministrativa e finanziaria dell’ente camerale e all’adesione alle progettualità individuate a livello di sistema, ci presentiamo a questo appuntamento con l’apertura dei nuovi bandi camerali 2018 – sottolinea il presidente Ferruccio Dardanello -. Le ingenti risorse, suddivise nelle diverse linee di intervento individuate con le associazioni di categoria, rappresentano un volano a sostegno degli investimenti e della competitività delle nostre imprese, accompagnandone i processi di innovazione e digitalizzazione». Gli incontri di presentazione si svolgeranno giovedì 15 marzo, alle ore 10 presso l’ufficio di Alba, Piazza Prunotto 9/A e alle ore 15.30 presso la sede camerale di Cuneo, Via E. Filiberto 3. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, previa compilazione del form online reperibile qui.